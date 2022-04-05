المركزي ينشر بياناً عن الإيرادات والإنفاقات

نشر مصرف ليبيا المركزي بيان عن الإيراد والانفاق، حيث بلغ ايرادات من إتاوات نفطية 2.6 مليار، وايرادات الضرائب 502 مليون، وايرادات الجمارك 25 مليون، والايرادات الأخرى 318 مليون، واجمالي الايرادات 3.4 مليار.

اما الانفاق فقد بلغ الباب الاول(المرتبات) 9.4 مليار والباب الثاني (نفقات التسيرية) 676 مليون، والباب الثالث(التنمية) صفر، والباب الربع (الدعم) 4.6 مليون، والباب الخامس (الطوارئ) صفر، اما الاجمالي 14.7مليار.

كما وردت خلال الفترة إتاوات مستحقة على الشركات النفطية عن سنوات سابقة بقيمة 11.4 مليار دينار، استخدمت في تمويل نفقات الربع الأول من العام 2022، وتدني إيرادات الجمارك بشكل ملحوظ خلال الفترة مقارنة بالاعتمادات المفتوحة خلال الربع الأخير من عام 2021 والربع الأول من العام 2022، والتي بلغت حوالي 25 مليار دينار، والإنفاق في الباب الأول يمثل المرتبات حتى شهر مارس.

وقد أكد مصرف ليبيا المركزي على عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان، وبلغ الإنفاق على الباب الرابع (الدعم) حوالي 4.6 مليار دينار، منها : 2.5 مليار دينار لدعم المحروقات، 1.2 مليار دينار علاوة الأبناء، 590 مليون دينار لجهاز الإمداد الطبي، 210 مليون دينار للكهرباء، 100 مليون دينار للنظافة، 53 مليون دينار للمياه والصرف الصحي، وبلغت استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة 5 مليار دولار، مبينة كالاتي: مبلغ 4.5 مليار دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية تشمل 27 مليار دولار لتغطية الاعتمادات المستندية، ومبلغ 1.8 مليار دولار تشمل سداد الأغراض الشخصية وحوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والطيران، حسب الجدول المرفق، ومبلغ 526 مليون دولار استخدامات الدولة من النقد الأجنبي معطاة من إنفاق السنة الماضية، منها مبلغ 165 مليون دولار مرتبات العاملين بالخارج ومساهمات دولية، ومبلغ 361 مليون دولار دفعات اعتمادات قائمة لصالح الجهات العامة، منها : (مبلغ 167 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، ومبلغ 121 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والصحة، و 28 مليون دولار لوزارتي التعليم والتعليم العالي، ومبلغ 45 مليون دولار لجهات عامة أخرى).

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