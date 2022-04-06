“صنع الله” يجتمع مع مديري الإدارات المالية لوضع آلية لمتابعة عمل شركات القطاع

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء بعقد اجتماعاً مع مديرى الإدارات المالية بالمؤسسة، وبحضور عضو مجلس إدارة المؤسسة للشؤون المالية والإدارية العماري محمد، كما ضم الاجتماع عدداً من المسؤولين.

تم خلاله استعراض حزمة من الموضوعات الهامة، وتضمّن نقاشات موسعة ومستفيضة تتعلق بآلية عمل إدارات المالية بالشركات التابعة للمؤسسة، ونشاطاتها، وأهم المعوقات التي تعترضها لوضع الحلول اللازمة لها .

كما قدم العماري محمد، جملة من الملاحظات إضافة لمقترح لوضع آلية إدارية لمتابعة سير العمل فى كافة إدارات المالية بشركات القطاع، مستعرضاً مزايا ومعايير المحاسبة المالية الفعالة لشركات القطاع.

من جانبه حث صنع الله، مديري إدارات المالية بالمؤسسة، على الاستمرار باتباع مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة.

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