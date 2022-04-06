المركزي: إجمالي الإيرادات بلغت 3.4 مليارات دينار، والإنفاق 14.7 مليار دينار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2022

أعلن مصرف ليبيا المركزي الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة من الـ1 من يناير وحتى الـ13 من مارس بلغت 3.4 مليارات دينار.

وأوضح المصرف، في بيان صادر عنه، حول الإيرادات والإنفاق، أن الإيرادات من الإتاوات النفطية بلغت 2.6 مليار دينار، ومن الضرائب 502 مليون دينار، ومن الجمارك 25 مليون دينار، ومن إيرادات أخرى 318 مليون دينار. َ

وبلغ إجمالي الإنفاق بحسب المركزي 14.7 مليار دينار على النحو الآتي: المرتبات 9.4 مليارات دينار، ونفقات تسييرية 676 مليون، والدعم 4.6 مليارات دينار.

وأكد المصرف عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لأي غرض كان.

وعن استخدامات النقد الأجنبي قال المصرف، إنها بلغت 5 مليارات دولار، منها: 167 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء و165مليون دولار مرتبات العاملين في الخارج ومساهمات دولية، و121 دولار لجهاز الإمداد الطبي ووزارة الصحة، و28 مليون دولار لوزارتي التعليم والتعليم العالي.

وأشار المصرف إلى أن هناك إتاوات مستحقة على الشركات النفطية من سنوات سابقة، وردت خلال نفس الفترة بقيمة 11.4 مليار دينار، استخدمت في تمويل نفقات الربع الأول من هذا العام 2022.