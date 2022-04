أسعار النفط تتراجع خلال تعاملات متقلبة

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات متقلبة، يوم الثلاثاء، مع تزايد المخاوف من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا قد تبطئ الطلب مما عوض مخاوف الإمدادات بعد أن خططت الولايات المتحدة وأوروبا لفرض عقوبات جديدة على روسيا لارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.83% لتنهي اليوم عند 106.64 دولار للبرميل، واستقر خام غرب تكساس على انخفاض بنسبة 1.28% عند 101.96 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

ومددت السلطات الصينية الإغلاق في شنغهاي ليشمل جميع سكان المركز المالي البالغ عددهم 26 مليون نسمة، على الرغم من الغضب المتزايد من قواعد الحجر الصحي في المدينة.

في غضون ذلك، يُخطط الغرب لفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب مزاعم قتل المدنيين في أوكرانيا، كما اقترح الاتحاد الأوروبي عقوبات شاملة جديدة ضد روسيا، بما في ذلك فرض حظر على واردات الفحم.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، إن الحظر على الفحم سيتبعه النفط ثم الغاز الروسيين.

وحثت بريطانيا دول مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي “الناتو” على حظر السفن الروسية من موانئها، والموافقة على جدول زمني للتخلص التدريجي من واردات النفط والغاز من روسيا.

وقال كريج إرلام، كبير محللي السوق في OANDA: “التهديد بفرض عقوبات أوروبية على النفط الروسي لا يزال يمثل خطرًا صعوديًا لأسعار الخام، حيث أن الإفراج عن الاحتياطيات ساعد في تخفيف بعض الضغط وسط اضطرابات في الإمدادات الروسية”.

من جهة أخرى، قفزت العقود الآجلة الأميركية للغاز الطبيعي حوالي 6% إلى ذروة تسعة أسابيع اليوم الثلاثاء بفعل هبوط في الإنتاج الأميركي وتوقعات بأحوال جوية أكثر دفئًا واحتمال أن عقوبات إضافية على إمدادات الغاز الروسي ستبقي الصادرات الأميركية من الغاز المسال قرب مستويات قياسية مرتفعة لشهور قادمة.

وصعدت عقود الغاز الأميركي في الأشهر القليلة الماضية وسجل متوسط الأسعار في مارس أعلى مستوياته في ثمانية أعوام وسط قفزة في الطلب والأسعار العالمية للغاز بينما سعت بضع دول لإنهاء اعتمادها على الغاز الروسي بسبب حرب موسكو لأوكرانيا.

