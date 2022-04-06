خاص .. مراقب اقتصاد البريقة : أسعار الخضروات بدأت في الانخفاض ولدينا اجتماع في اليومين القادمين للمحافظة على استقرارها

صرّح مراقب اقتصاد البريقة “أحمد طاهر المقريف” لصحيفة صدى الاقتصادية بقوله: “مدينة البريقة منطقة نائية ولانمتلك سوق جُملة للخضار بل نتبع مدينة اجدابيا في هذا الشأن، وبالنسبة للخضروات التي حصل فيها ارتفاع كبير منذ بداية رمضان فقد شهدت انخفاضاً في أسعارها اليوم بشكل واضح”.

وأضاف:”الحملات التي تقوم بها بلدية اجدابيا والحرس البلدي أتت نتائجها بتحديد أسعار العديد من الأصناف، أيضاً لدينا دور رئيسي كمراقبة اقتصاد في هذا الأمر وخلال يوم الغد أو بعد الغد لدينا اجتماع مع الجهات الرقابية والضبطية في المنطقة لوضع آلية لاعتماد الأسعار يمكن أن تكون حتى بنشرة يومية للمتابعة”.

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