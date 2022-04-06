تباين واضح بين إنفاق وإيراد المركزي عن الربع الأول من 2022

نشر مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، بيانات حديثة أظهر خلالها الإنفاق والإيراد العام عن الفترة ما بين يناير ومارس من هذا العام

وكشف المركزي حجم الإيراد العام الذي بلغ 3 مليارات و400 مليون دينار كان لإيرادات إتاوات النفط كما وصفها المصرف الجزء الأكبر بإجمالي بلغ 2,6 مليار دينار فيما بلغت إيرادات الضرائب 5,2 ملايين بينما سجلت إيرادات الجمارك مستويات متدنية إذ تم تحصيل 25 مليون دينار فيما بلغ حجم الإيرادات الأخرى دون تسميتها بالتفصيل 318 مليون.

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي حجم الإنفاق العام الذي بلغ في الربع الأول من العام الجاري 14.7 مليار دينار وزعت على ثلاثة بنود حيث حاز باب المرتبات على 9,4 مليارات دينار فيما بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على الباب الثاني نفقات تسييرية 676 مليون دينار وبلغت المصروفات على باب الدعم 4,6 مليارات.

وأشار المصرف المركزي، في البيان، إلى عدم استخدام عوائد الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي مشيرا إلى التصرف في 11,4 مليار دينار كانت قد وردت لمصرف ليبيا المركزي مستحقة على الشركات النفطية في السنوات الماضية تم استخدامها لتمويل نفقات الربع الأول من هذا العام.

وعن استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة من يناير وحتى مارس من 2022 فقد بلغت المصروفات خمسة مليارات دولار حيث خصص من إجمالي القيمة 4,5 مليارات دولار لتغذية حسابات المصارف التجارية خصص منها 2,7 لتغطية الاعتمادات المستندية و 1,8مليار دولار أنفقت على تغطية الحوالات الشخصية للأغراض كافة ومرتبات المغتربين وقطاع الطيران فيما أنفق 526 مليون دولار على مصروفات أخرى بينها الكهرباء.

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