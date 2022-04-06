خاص.. مسؤول بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي يوضح سبب توقف الضخ بمنظومة الحساونة

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عن حدوث انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي على منطقة حقول الآبار بمنظومة الحساونة سهل الجفارة هذه الأيام حيث سببت في توقف الضخ بشكل جزئي وفي بعض الأحيان بشكل كامل.

كما تمت الإشارة إلى أن فرق التشغيل بالمنظومة تعمل على مدار 24 ساعة لإعادة إتاحة الحقول للتشغيل لتفادي حدوث نقص في المياه بمناطق الاستهلاك.

ومن جهته أكد مدير مكتب الشؤون الإعلامية بالجهاز “صلاح الساعدي” في تصريح له لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه وبحسب ما أفادت به الشركة العامة للكهرباء سبب الانقطاع يرجع إلى وجود أحمال زائدة على الشبكة وأنها تحتاج لأعمال الصيانة.

كذلك نوه “الساعدي” خلال حديثه قائلاً: العمل مستمر بالجهاز على مدار أربع وعشرون ساعة ونحن نتابع التطور لحظة بلحظة.

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