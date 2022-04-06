“حسني بي”: الدينار الليبي ليس مربوطاً بسعر ثابث مع الدولار

قال رجل الأعمال الليبي “حسني بي” عبر صفحته الشخصية بالفيس بوك بأن هناك تداول حديث أن مصرف ليبيا رفع سعر الصرف من 4.480 إلى الحالي 4.680 زيادة 4%، للعلم والتأكيد إن مصرف ليبيا لم يرفع سعر الصرف .

وأضاف “بي” قائلاً: سعر صرف الدينار مربوط بعملة صندوق النقد الدولي المسمى “حقوق سحب خاصة SDR ” وتمثل سلة عملات منها الدولار واليورو والفرنك السويسري والجنيه الاسترليني والين الياباني ويوان الصيني، الدينار الليبي ليس مربوطا بسعر ثابث مع الدولار .

حيث أن الدينار الليبي كان حتى 3/يناير/2021 يعادل 0.52 من حقوق السحب الخاصة في 3/يناير/2021 تم تخفيض الدينار إلى 0.12 حقوق سحب خاصة، إذا سعر الدولار يرقى مقارنة بباقي عملات السل بالمقابل كل العملات الأخرى بالسلطة تنخفض مع الدينار .

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