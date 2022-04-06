الرقابة على الأغذية والأدوية “البيضاء” تقوم بجولات تفتيشية لمحال الخضروات والمواد الغذائية

قام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع البيضاء باستكمال الجولات التي يقوم بها الفريق المكلف من مدير فرع “عادل بوشويرب” بمتابعة محال الخضروات والمواد الغذائية برفقة فرع الإدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الشرقية التابعه لجهاز الحرس في زيارة تفتيشية استهدفت سوق الأحد لبيع الخضار والفواكه بالجملة .

كما تم خلال الجولات ضبط شاحنة خضروات تالفه تُباع للمواطنين على أنها صالحه للاستهلاك، وضبط خضار (سلاطه) تبين عليها وجود مبيد أزرق سام، والنظافة العامة غير جيدة، بالإضافة إلى أن الإضاءة والتهوئة داخل المخازن سيئة جداً.

كذلك لوحظ بأن طريقة التنظيم عشوائية جداً وغير منظمة، حيث أن الإجراءات التي تم إتخاذها متمثلة في مخالفات وضبط وقفل من قبل الجهات الضبطية .

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