“المنقوش” تبحث تطوير آلية عملية للتعاون بين الوزارة وأداء السفارات بالخارج

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش اجتماعاً مع سفراء دولة ليبيا في كلاّ من جمهورية ألمانيا الاتحادية، وجمهورية فرنسا، وجمهورية سويسرا الاتحادية، وبحضور مدير الإدارة الأوروبية محمد المقهور ومدير الشؤون الإدارية والمالية راشد بوغفة، ومدير مكتب الرقابة والتفتيش محمد عطية، وذلك لمناقشة عمل السفارات بالخارج وخلق وتطوير آلية عملية للتعاون بين الوزارة وأداء السفارات بالخارج .

وبحثت “المنقوش” الإيجابيات التي يجب التركيز عليها ومضاعفتها، والسلبيات التي من الضروري العمل عليها وحلحلة المختنقات التي تواجه عمل هذه السفارات.

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