صعود جديد للدولار..«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار (الاربعاء 06 ابريل 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاربعاء 06 ابريل 2022، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.6898 دينار مسجلاً ارتفاعاً جديداً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1035 دينار، والجنيه الاسترليني 6.1216 دينار، والليرة التركية 0.3185 دينار، والدولار الكندي 3.7495 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2502 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2768 دينار، والدينار التونسي 1.5664 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4812 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاربعاء 06 ابريل 2022: