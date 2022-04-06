خاص: بالأوراق .. بصلاحيات أكبر للوزير حكومة الوحدة الوطنية تعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وجهازها الإداري

بناءًا على مراسلةٍ من ديوان رئاسة الوزراء وتعليمات نائب رئيس الوزراء وزير الصحة المُكلّف “رمضان أبو جناح” أحال مدير مكتب وزير الصحة “عبد الرحمن أبو القاسم علي” كتاباً يوم الأمس الثلاثاء 5 أبريل إلى مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة متضمناً قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة وإختصاصاتها وتنظيم جهازها الإداري.

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والذي يتحدث بدايةً أن النظام الصحي في البلاد يمثّل منظومة متكاملة تبعيتها الإدارة والفنية لوزارة الصحة، كما تتولى الوزارة وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ القوانين وصولاً إلى النتائج المطلوبة.

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كذلك تم تسمية الجهات التي تتبع وزارة الصحة بدايةً من مجلس التخصصات الطبية وانتهاءاً بالمركز الوطني للأطراف الاصطناعية والبرامج واللجان الوطنية، كما ذكر القرار أن وزير الصحة هو أعلى سلطة إدارية في الوزارة ويمكن أن يكون له وكيل أو أكثر.

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كما فصّل القرار الهيكل التنظيمي لديوان وزارة الصحة من الإدارات بدايةً بإدارة الشؤون القانونية وانتهاءاً بإدارة المناطق الصحية المتكاملة، كذلك مكاتب الوزارة والتي يأتي في أوّلها مكتب الوزير وختاماً مكتب تقنية المعلومات الصحيّة.

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حيث تم توالياً شرح اختصاصات كل الإدارات والمكاتب بشكلٍ تفصيلي، كما أشار أنّه يمكن للوزير إصدار النظام الداخلي للجهات والمناطق الصحية التابعة للوزارة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية