اقتصاد

أكبر شركة منتجة لزيت عباد الشمس في أوكرانيا تواجه أزمة تصدير

تم النشر منذُ 46 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يعاني قطاع إنتاج زيت عباد الشمس في أوكرانيا من تراجع كبير في المزارع والصادرات على خلفية الحرب في أوكرانيا حسب أكبر شركة أوكرانية منتجة لزيت عباد الشمس.

‎وفي مقابلة مع “بلومبيرغ”، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “كيرنل هولدينغ”(Kernel) إيفجين أوسيبوف، أن المزروعات قد تنخفض بنسبة 20%، مع انخفاض المحاصيل أيضًا؛ مما يعني أن الإنتاج المشترك للحبوب والبذور الزيتية يمكن أن يتراجع إلى 60 مليون طن كحد أقصى، مقارنة بأكثر من 100 مليون طن في الموسم الماضي.

‎وتواجه الإمدادات صعوبات في مغادرة البلاد لأن الموانئ مغلقة بفعل الحرب في أوكرانيا.

 

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قناة 218 الليبية

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