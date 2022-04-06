أكبر شركة منتجة لزيت عباد الشمس في أوكرانيا تواجه أزمة تصدير

يعاني قطاع إنتاج زيت عباد الشمس في أوكرانيا من تراجع كبير في المزارع والصادرات على خلفية الحرب في أوكرانيا حسب أكبر شركة أوكرانية منتجة لزيت عباد الشمس.
وفي مقابلة مع “بلومبيرغ”، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة “كيرنل هولدينغ”(Kernel) إيفجين أوسيبوف، أن المزروعات قد تنخفض بنسبة 20%، مع انخفاض المحاصيل أيضًا؛ مما يعني أن الإنتاج المشترك للحبوب والبذور الزيتية يمكن أن يتراجع إلى 60 مليون طن كحد أقصى، مقارنة بأكثر من 100 مليون طن في الموسم الماضي.
وتواجه الإمدادات صعوبات في مغادرة البلاد لأن الموانئ مغلقة بفعل الحرب في أوكرانيا.
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