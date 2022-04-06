خبير استشاري إيطالي: ليبيا سوق ديناميكي.. مليء بالفرص للمستثمرين الدوليين

أعلن رئيس شركة BonelliErede الاستشارية الإيطالية، ستيفانو سيمونتاتشي، عن تحالف شركته مع شركة Zahaf & Partners، وهي شركة محاماة ليبية رائدة تتمتع بخبرة واسعة في مساعدة المؤسسات والشركات، وهو ما يوسع وجود BonelliErede في شمال أفريقيا، وذلك بعد افتتاح أفرع سابقة للشركة في كل من القاهرة وأديس أبابا ودبي.

وأوضح سيمونتاتشي، في حديث لصحيفة corriere الإيطالية، أن هذا التحالف يمثّل خطوة أخرى نحو مزيد من النمو في أفريقيا والشرق الأوسط. وبصرف النظر عن الوضع السياسي الذي تمر به ليبيا؛ إلا أنها سوق ديناميكي للغاية، ومليء بالفرص للمستثمرين الدوليين في مختلف المجالات التي تساهم في إعادة إعمار البلاد، بحسب سيموناتشي.

وتوقّع سيمونتاتشي أن “أفريقيا ستشهد تنمية استثنائية خلال السنوات العشر القادمة، حيث إن سكان القارة هم من الشباب، مع وجود عالية جدًا من ريادة الأعمال النسائية، وهي فرصة مهمة جدًا لنمو الناتج المحلي الإجمالي.”

ويراهن سيمونتاتشي على أن ليبيا ستُعزز الاستقرار السياسي الذي سيسمح لها بأن تصبح واحدة من أكثر البلدان جاذبية في القارة الأفريقية بأكملها. حيث تمتلك ليبيا حقولاً نفطية مهمة، وبنية تحتية كبيرة يتعين بناؤها، وإمكانات سياحية عالمية المستوى، كما تتمتع إيطاليا بميزة تنافسية حيث يُنظر إليها على أنها موثوقة ومفضلة على القوى العالمية مثل الصين والولايات المتحدة.

يوافق سيمونتاتشي على أن أوروبا تدفع الثمن الأعلى في هذه الحرب. حيث يرتبط النظام الاقتصادي الإيطالي ارتباطًا وثيقًا بأوكرانيا (للمواد الخام) وروسيا للأعمال التجارية، وهو ما يفرض في بيئة دولية ما بعد الحرب، التفكير من منظور المدى المتوسط والطويل، وإيجاد بدائل للموردين الدوليين الحاليين ومنافذ البيع في الأسواق الجديدة، وهو ما يجعل أفريقيا أكثر مركزية واستراتيجية في المستقبل القريب.

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