النفط يعاود الصعود وسط عقوبات متوقعة على روسيا

صعدت العقود الآجلة للنفط الأربعاء لتعوّض خسائرها مع زيادة المخاوف المرتبطة بالإمدادات، وسط عقوبات جديدة متوقعة على روسيا

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 49 سنتًا أو 0,5 % إلى 107,13 دولارات للبرميل بعد تراجعها إلى 105,06 دولارات في وقت سابق من جلسة التداول.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بـ21 سنتًا أو 0,2 % إلى 102,17 دولارًا للبرميل بعد انخفاضها إلى 100,37 دولار للبرميل في المعاملات المبكرة.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على موسكو، تشمل فرض حظر على واردات الفحم والمطاط والكيماويات ومنتجات أخرى من روسيا تصل قيمتها إلى تسعة مليارات يورو سنويًا.

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