“الحويج” يؤكد على دعم الوزارة لغرف التجارة والصناعة والزراعة وتعزيز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية بالقطاعين العام والخاص

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الأربعاء، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة الجفارة.

وذلك لاستعراض آلية عمل الغرفة والصعوبات التي تواجهها وسُبل حلحلتها، كما أطلع “الحويج” على نشاط الغرفة خلال عام 2021 م والعقبات التي واجهة الإدارة في أداء مهامها، حيث استعرض الحضور خطة عمل الغرفة للعام الجاري والآلية التنفيذية لتطوير الأداء بكافة القطاعات وأوجه الدعم الازم لتعزيز دور الغرفة في تحقيق التنمية المكانية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع استثمارية تحقق التنويع الاقتصادي.

وفي ختام الاجتماع أكد “الحويج” على دعم الوزارة لغرف التجارة والصناعة والزراعة وتعزيز التواصل بين المؤسسات الاقتصادية بالقطاعين العام والخاص بهدف تطوير الأداء وتحقيق نتائج تلامس حياة المواطن.

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