مراقبة الاقتصاد بنغازي تتابع السوق المحلي للخضروات بالمدينة

توجه رئيس وحدة الأسعار بمراقبة الاقتصاد والتجارة بنغازي رفقة جهاز الحرس البلدي بتنفيذ زيارة ميدانية، استهدفت السوق المحلي للخضروات بالمدينة، وذلك وفق توجيهات مراقب الاقتصاد والتجارة بنغازي في إطار متابعة الأسعار وإعداد النشرة اليومية وإحالتها إلى إدارة التجارة الداخلية بالوزارة.

كما تأتي هذه الزيارات الميدانية ضمن آلية العمل المعتمدة من وزير الاقتصاد والتجارة مع مراقبي الاقتصاد والتجارة بالمناطق، وذلك لتفعيل دور المراقبات في تنظيم وضبط السوق المحلي بمراقبة الاسعار وجودة الخدمات وضمان انسياب السلع.

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