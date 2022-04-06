وزير المالية المكلف يناقش الدعم المالي للمؤسسة النفطية

ناقش وزير المالية المكلف محمد الشهوبي رفقة مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع؛ ملف الدعم المالي للمؤسسة الوطنية للنفط.

وتطرق الشهوبي في الاجتماع الذي عقد بطرابلس الثلاثاء إلى إمكانية تنفيذ خطة الدعم المالي للرفع من معدلات الإنتاج النفطي.

وكان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة قد عقد مع مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط سلسلة من الاجتماعات في مارس الماضي ناقشا فيها احتياجات المؤسسة.

ويطالب مصطفى صنع الله بشكل متكرر بصرف الميزانيات، معبّرًا عن قلقه من أن يتسبب التأخير في تدني مستويات الإنتاج بسبب قلة التمويل ونقص الصيانة وتهالك البنية التحتية للقطاع في الموانئ والحقول النفطية.

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