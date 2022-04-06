اجتماع تحضيري للملتقى السياحي الليبي المصري

بنغازي التاريخ 06 إبريل 2022 (وال) ترأس رئيس ديوان السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية الدكتور ” سامي السعيطي” مساء أمس في مدينة بنغازي ، اجتماعا بحضور الشركات المساهمة في التحضير للملتقي ، وبعض المستشارين في المجال السياحي ،والجهات المعنية بالتحضير لهذا المهرجان ؛ وذلك في إطار التحضير للملتقى السياحة الليبي المصري الأول المقرر هذه السنة في مدينة بورسعيد .

” التشبيك مع جمهورية مصر العربية والاستفادة من تجاربهم السياحية”

أكد رئيس ديوان المنطقة الشرقية الدكتور ” سامي السعيطي” : أن الملتقى السياحي يهدف إلى تنشيط السياحة في المنطقة الشرقية ، وذلك بالتشبيك مع جمهورية مصر العربية والاستفادة من تجاربهم السياحية ، كما يهدف إلى الترويج لموروثنا الثقافي والتاريخي الغني والمتنوع، وخلق فرص استثمار سياحي .

وأوضح”السعيطي” أنه انطلاقا من هذه الرؤية، يحرص ديوان السياحة والصناعات التقليدية على إشراك جميع القطاعات والمنظمات المعنية بتنفيذ هذه الرؤية ،ودعا الجميع لوضع تصور للآليات الكفيلة لذلك خلال الفترة التي تفصلنا عن موعد تنظيم هذا الملتقي .

السعيطي أكد أن الملتقى جاء نتاج لفعّاليات المنتدى الأول للشركات المصرية والليبية لإعمار ليبيا، الذي نظم بمحافظة بورسعيد في مارس الماضي، بمشاركة رئيس ديوان وزارة السياحة والصناعات التقليدية بالمنطقة الشرقية ،و بمشاركة ليبية رسمية واقتصادية وعدد كبيرمن رجال الأعمال، وممثلي الشركات العقارية والسياحية في مصر وليبيا، و الذي نظمته شركتا العزيمة للاستثمار العقاري والصفاء الأول.

” خلق فرص استثمار سياحي”

من جانبه أكد مفوض شركتي العزيمة للاستثمار العقاري والصفاء الأول و الجهات المستضيفة للملتقى، أن جدول أعمال الملتقى المزمع انعقاده في أواخر شهرمايو الجاري محدد وهادف إلى خلق فرص استثمار سياحي، إلى جانب التشبيك بين الشركات وذلك عبر النقاشات الثنائية والتدريب.

وأوضح أن الجهات المستضيفة سعت إلى توفير الخدمات السياحية والترفيهية التي يحتاجها الوفد الليبي ،طيلة فترة الملتقى الذى يستمر لمدة 7 ايام متواصلة .

“سبل إنجاح الملتقى وإبراز مميزات المنطقة ومعالمها التراثية من خلال المهرجان”

الشركات المحلية التي شاركت في الاجتماع التحضيري تقدمت بعروض تفيد كيفية سبل إنجاح الملتقى والاستفادة من التشبيك وإبراز مميزات المنطقة عبر جبالها وسهولها وشواطئها ومعالمها التراثية من خلال المهرجان.

وقد حضرالاجتماع كلاً، من شركة بقيع الرحمن للخدمات السياحية، وشركة سريلانكا للسفر والسياحية، وشركة لايك للخدمات الإعلامية.

يذكر بأن الملتقى يستهدف (1200) مشارك من ليبيا ، وهم ممثلو الشركات السياحية المحلية إلى جانب الشركات الراغبة في عرض الصناعات التقليدية الليبية في المعرض المصاحب للملتقى ،والمهتمون بالشأن السياحي والصناعي . (وال ـ بنغازي) أف

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