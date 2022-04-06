اقتصاد

غرفة التجارة والصناعة الزراعة بنغازي تبحث مع الغرفة التجارة بصفاقس أوجه التعاون في مجالات التجارة والصناعة وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

اجتمعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، مع وفداً من الجمهورية التونسية برئاسة رئيس إدارة الغرفة التجارية بصفاقس، وعدد من ممثلي كبرى الشركات التونسية في إطار تعزيز التعاون ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.

تناول الاجتماع مناقشة أوجه التعاون في مجالات التجارة والصناعة وتنفيذ مشاريع استثمارية مشتركة بهدف توطين الصناعات وتنظيم فعاليات مشتركة لتبادل التجارب والخبرات، وكذلك العمل على تعزيز دور القطاع الخاص في دعم وتنويع الاقتصاد الوطني بالبلدين.

وفي ختام الاجتماع قام رئيس وأعضاء غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي باطلاع الوفد التونسي خلال جولة ميدانية على عدد من المؤسسات الاقتصادية والصناعية والتجارية بالقطاعين العام والخاص بمدينة بنغازي.

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صحيفة صدى الاقتصادية

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