عون وباسكال يبحثان نشاط توتال إنرجي في ليبيا

بحث وزير النفط والغاز محمد عون مع رئيس فرع شركة توتال إنرجي، باسكال برينت؛ نشاط الشركة في ليبيا.

وشهد اللقاء، الذي حضره نائب رئيس توتال والمدير التنفيذي بشير بزيزي بمقر الوزارة؛ بحث مشروعات توتال إنرجي المستقبلية في مجالات إنتاج النفط والغاز والطاقة البديلة.

وأشار وزير النفط والغاز، في وقت سابق، إلى أن قدرة ليبيا على تصدير كميات كافية تساهم في علاج أزمة الطاقة بأوروبا، أو التأثير بشكل جدي بالسوق العالمية، ترتهن بتطوير عدد من الحقول النفطية والغازية المكتشفة منذ فترة، والتي يستغرق العمل بها لتكون مجدية لمدة زمنية تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وفق قوله.

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