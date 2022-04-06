المواطنون يشكون من تدني سقوف السحب من مصرف التجارة والتنمية بجالو

باشر مصرف التجارة والتنمية بمدينة جالو بتوزيع السيولة النقدية بسقوف سحب متدنية، حيث أفاد مراسل “218” بالمدينة أن المصرف حدد مبلغ 500 دينار للحساب الجاري و250 دينارًا للحساب غير الجاري، موضحًا أن توزيع السيولة النقدية متواصل لمدة أسبوع مع توفر الخدمات المصرفية الإلكترونية كافة.

وأشار مراسل “218” بمدينة جالو إلى أن المواطنين شكوا من تدني سقف قيمة السحب التي حددتها إدارة الفرع في وقت حددت فيه فروع مصرف التجارة والتنمية في بنغازي واجدابيا سقف السحب عند ألاف دينار.

جدير بالذكر أن مصرف التجارة والتنمية فرع جالو لم يتسلّم أي قيمة من السيولة النقدية منذ تسعة أشهر.

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