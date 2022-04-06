العمل والتأهيل تبحث مع المجلس التسييري بصرمان إنشاء مدينة عمالية

اجتمع مفتشو العمل بإدارة التفتيش بوزارة العمل والتأهيل اليوم الأربعاء، مع المجلس التسييري لبلدية صرمان.

تناول الاجتماع مناقشة طلب إدراج البلدية من ضمن البلديات المستهدفة بإنشاء مدينة عمالية، كما تم الإتفاق بعد استعراض متطلبات إنشاء مدينة عمالية بالبلدية، والتأكيد على ضرورة تقديم وزارة العمل والتأهيل مقترح بالمساحة المطلوية لإنشاء المدينة وتصميم المباني والمرافق، وأن تتولى البلدية تحديد وتوفير المساحة وفقا للشروط المطلوبة.

وفي ختام الاجتماع أكد المجلس التسييري ببلدية صرمان على الاستعداد لتوفير قطعة أرض مناسبة لإنشاء المدينة عليها بالتنسيق مع الجهات الذات الاختصاص.

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