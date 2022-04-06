اقتصاد

صنع الله والشنطي يبحثان مشكلة نقص التمويل للمؤسسة النفطية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الأربعاء، رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي، بحضور وزير المالية بالوكالة محمد الشهوبي.

وناقش الحاضرون الوضع الراهن لقطاع النفط، والتحديات الناجمة عن قلة التمويل وشح الميزانيات، وطرق إيجاد حلول “تضمن تزويد المؤسسة بالميزانيات المطلوبة للمحافظة على استدامة الإنتاج وزيادته، وتقديم الخدمات المناسبة للعاملين بقطاع النفط.” بحسب ما جاء في منشور على صفحة المؤسسة النفطية.

يُذكر أن وزير المالية المكلف محمد الشهوبي ناقش، الثلاثاء، رفقة مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي مصطفى المانع؛ ملف الدعم المالي للمؤسسة الوطنية للنفط.

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قناة 218 الليبية

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