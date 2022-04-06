“شكشك” يتابع ملف تنظيم العلاج بالساحة المصرية وآليات استكماله

أجرى رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” اليوم الأربعاء اجتماعا، للوقوف على مخرجات عمل ملف تنظيم العلاج بالساحة المصرية وآليات استكماله، بموجب اتفاقيات ومذكرات تفاهم وإبرام عقود وبرامج توأمة ما بين المراكز العلاجية بالساحة المصرية والمراكز والبرامج العلاجية المناظرة بالداخل، والعمل وفق قواعد بيانات موحدة ونقاط فرز مشتركة، بما ينعكس على تخفيف العبء على المرضى، وتوفير عناء السفر، من خلال توطين الخدمات العلاجية بالداخل، وتقتصر عملية الإيفاد فقط لتغطية النقص في الداخل.

كما تم خلال الاجتماع عرض مخرجات العمل والإحصاءات والإجراءات التي تم اتخاذها لتنظيم ملف العلاج، وضمان انسيابية الخدمات العلاجية والخطوات المستقبلية في هذا الشأن.

وقد تضمن الاجتماع عرض مشروع اجراءات علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي والخطوات التنفيذية للتعاقد والمباشرة في علاج الحالات المرضية المستحقة للخدمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية