صنع الله يتابع نتائج أعمال لجنة متابعة شركة مليتة

استعرض رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رفقة لجنة متابعة شركة مليتة ما أنجزته من المهام الموكلة إليها، والخطط الموضوعة للمرحلة القادمة.

وأعربت اللجنة المُشكّلة بقرار من رئيس المؤسسة عن عزمها تنفيذ مهمتها في وقتٍ محدد، ومراجعة ومتابعة قرارات إدارة الشركة ذات الطابع الفني والإداري والمالي، ومراجعة أعمال كل لجان العمل، وتقييم عملها والتأكد من تنفيذ خطة الميزانية المعتمدة للشركة.

يُذكر أن اللجنة تتولى كذلك تقييم تطبيق الخطط السنوية والاستراتيجية للشركة، وإعداد تقارير عن عملها ورصد أي تجاوزات خلافاً للقوانين المنظمة لعملها.

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