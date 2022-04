مصرف الجمهورية يُدرج منح الزوجة والأبناء عن الربع الأول للعام الجاري

أعلنت إدارة مصرف الجمهورية إدراج قيمة منحة الزوجة والأبناء عن أشهر ” يناير – فبراير – مارس “

وطالبت إدارة مصرف الجمهورية الزبائن والمواطنين بعدم الازدحام بالفروع وذلك لتوفر السيولة النقدية بالفروع وبسقف مفتوح، داعية الزبائن في الوقت نفسه إلى التوجه للفروع لسحب القيمة عن طريق شبابيك السحب، أو عبر أجهزة الصراف الآلي ATM.

وأكّدت إدارة مصرف الجمهورية توفر السيولة في جميع فروع المصرف في البلاد مطئمنة المواطنين بأنّه لا داعي للازدحام، مجددة التأكيد على أنّ سقف السحب اليومي مفتوح.

