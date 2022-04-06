تراجع حاد للعقود الآجلة للنفط بعد إعلان الدول المستهلكة أنها ستفرج عن احتياطاتها

أخبار ليبيا24

تراجعت، العقود الآجلة للنفط بشكل حاد، يوم الأربعاء، بعد أن قالت دول مستهلكة كبيرة إنها ستفرج عن النفط من الاحتياطيات لمواجهة نقص المعروض والدقائق المتفائلة من البنك المركزي الأمريكي الذي دعم الدولار.

واستقرت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 5.57 دولار، أو 5.2 بالمئة، عند 101.07 دولار للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي 5.73 دولار، أو 5.6 بالمئة إلى 96.23 دولارًا للبرميل.

الإفراج عن الاحتياطات

وستفرج الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية عن 120 مليون برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية لمحاولة تهدئة مكاسب الأسعار.

وسيشمل الإصدار 60 مليونًا من الولايات المتحدة، وفقًا لمصدرين مطلعين على الأمر، بحسب رويترز. ويشكل هذا الالتزام جزءًا من إعلان الولايات المتحدة السابق عن إصدار احتياطي قدره 180 مليون برميل.

وهذه هي المرة الثانية التي تطلق فيها وكالة الطاقة الدولية احتياطاتها هذا العام وتعزز بشكل فعال الإمدادات العالمية بنحو مليوني برميل يوميًا على الأقل في الشهرين المقبلين،. حيث يحاول العالم التغلب على الخسارة المحتملة للنفط الروسي.

وتمتلك المجموعة مجتمعة حوالي 1.5 مليار برميل من الاحتياطيات الاستراتيجية.

ومرت أسواق النفط الخام بأسابيع من التقلب، مع ارتفاع الأسعار بفعل مخاوف الإمدادات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا والعقوبات اللاحقة على موسكو من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي الآونة الأخيرة، كانت السوق تتراجع بعد إصدارات الاحتياطي جنبًا إلى جنب مع المخاوف من تباطؤ الطلب في الصين،. حيث أدى تفشي الوباء إلى إغلاق المدن بما في ذلك شنغهاي.

وتتجنب شركات التكرير الصينية مؤخرًا إبرام عقود جديدة مع روسيا، مما يشير إلى أن بكين تتوخى الحذر من عدم دعم موسكو علانية في هذا الوقت.

ارتفاع المخزون الأمريكي

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 2.4 مليون برميل في الأسبوع الأخير. بينما توقع محللون تراجعا.

وارتفع الإنتاج أيضًا، حيث بلغ 11.8 مليون برميل يوميًا، وهو أكبر عدد منذ أواخر عام 2021. ومن المتوقع أن يستمر الإنتاج في الارتفاع. كما أفرجت الولايات المتحدة عن قرابة 4 ملايين برميل من احتياطيها الاستراتيجي هذا الأسبوع.

وأعدت الولايات المتحدة وحلفاؤها، الأربعاء، عقوبات جديدة على موسكو بسبب مزاعم قتل المدنيين في أوكرانيا،. والتي وصفها الرئيس فولوديمير زيلينسكي، بأنها “جرائم حرب”. بينما نفت روسيا استهداف المدنيين.