“صنع الله” يتابع عمل لجنة متابعة شركة مليتة

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله”، اليوم الأربعاء بمقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، مع رئيس لجنة متابعة شركة مليتة ” صلاح الدين علي” ، وأعضاء لجنة المتابعة، وبحضور عضوي مجلس إدارة المؤسسة.

وقد ناقش الاجتماع حزمة من المواضيع المتصلة بآلية عمل اللجنة، وفق التوجهات التي وضعها مجلس إدارة المؤسسة، إذ أعربت اللجنة عن عزمها على تنفيذ مهمتها في وقتٍ محدد، كما استعرضت اللجنة أمام السادة رئيس وأعضاء المؤسسة، ما أنجزته من المهام الموكلة إليها في هذا الشأن، وقامت بتوضيح الخطط الموضوعة للمرحلة القادمة.

كما قدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة، جملة من التوجيهات والملاحظات التي تساهم في إنجاز عمل اللجنة، مبيّنين المهام المستعجلة والهامة للجنة، ودورها في تعزير مبدأ الشفافية والحكومة الرشيدة التي تتبعها المؤسسة والشركات التابعة لها.

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