وزارة الخزانة الأميركية تدعو لزيادة الإنتاج العالمي من النفط

عبّرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت إيلين عن أملها بأن تزيد الدول المنتجة للنفط من إنتاجها خلال الستة أشهر المقبلة، للحد من تقلبات السوق العالمية بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي.

وقالت إيلين في بيان، إن العقوبات على الصادرات الروسية من النفط قد تدفع أسعار العقود الآجلة للارتفاع بشكل كبير.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء، إن الدول الأعضاء اتفقت على سحب 120 مليون برميل من مخزونها الاستراتيجي للسيطرة على الأسعار، على أن تتكفل أمريكا بتغطية نصف الكمية المتفق عليها، فيما توفر الدول الأعضاء ما تبقى من عجز.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن كشف عن خطة بلاده الاستراتيجية لإدارة الاحتياطي الاستراتيجي، إذ أوضح في مارس الماضي أن بلاده ستسحب مليون برميل يومياً من الاحتياطي لفترة ستة أشهر على التوالي.

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