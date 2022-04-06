الجمهورية يدرج منح الزوجة والأبناء عن الربع الأول للعام الجاري

طرابلس 07 أبريل 2022 (وال) -أعلنت إدارة مصرف الجمهورية، إدراج قيمة منحة الزوجة والأبناء عن أشهر “يناير، فبراير، مارس”.



وطالبت إدارة مصرف الجمهورية الزبائن والمواطنين بعدم الازدحام بالفروع، وذلك لتوفر السيولة النقدية بالفروع وبسقف مفتوح، داعية الزبائن في الوقت نفسه إلى التوجه للفروع لسحب القيمة عن طريق شبابيك السحب، أو أجهزة الصراف الآلي.

وأكد مدير مكتب الإعلام بمصرف الجمهورية محمد سعيد، عن توفر السيولة في جميع فروع المصرف في البلاد، مطمئنا المواطنين بأنه لا داعي للازدحام، مجددا التأكيد على أن سقف السحب اليومي مفتوح.(وال طرابلس) أ ف / س خ.

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