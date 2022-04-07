خاص: مع توضيح توزيعاتها ..فريق السيولة يكشف تسليم اصدار طرابلس 30 مليون لفروع الصحاري

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية تسليم قسم اصدار طرابلس شحنة سيولة بقيمة 30 مليون لفروع مصرف الصحاري وذلك في اطار خطة مصرف ليبيا المركزي لتوفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية.

خصص منها لفرع الرئيسي 2 مليون و الاندلس 2 مليون والرشيد 2 مليون والمغاربة 2 مليون و فرع جنزور 2 مليون والمختار 2 مليون و كورنتيا 1 مليون والمختار 2 مليون فرع بن عاشور 2 مليون وفرع أبوسليم 2 مليون و السواني 2 مليون وفرع وباب المدينة 2 مليون وفرع السكة 2 مليون وفرع النهر الصناعي 1 مليون وفرع قوز زناتة 1 مليون وفرع تاجوراء 1 مليون وفرع عين زارة 1 مليون وفرع المهاري 1 مليون وفرع سوق الجمعة 1 مليون ويؤكد فريق السيولة استمراره في توفير السيولة بكافة فروع المصارف التجارية بشكل منتظم .

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