لجنة الانتقال الطاقوي تتفق على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي

قامت لجنة الانتقال الطاقوي المشكلة بقرار من وزير النفط والغاز “محمد عون” بعقد اجتماعها الثاني بديوان وزارة التخطيط، وذلك لاستعراض ملف عضو الشركة العامة للكهرباء من حيث حجم التوليد للكهرباء ونسب استهلاك الوقود والغاز والتوقعات للسنوات المقبلة للطاقة مع مدى تقليص الاعتماد على الوقود التقليدي وإضافة مناقشة خفض التلوث من الغازات الدفئية والتى تسبب في الاحتباس الحراري.

وقد تم الاتفاق على خفض الاعتماد على الوقود التقليدي خاصة في قطاع النفط واعتماد سياسية كفاءة الطاقة والترشيد في الاستهلاك كخيار نحو خفض الهدر العالي لموارد الطاقة فى ليبيا.

وفي الختام اتفق الأعضاء كذلك على عقد الاجتماعات بصفة دورية في الجهات المشار إليها في قرار الوزير والمشاركة في أعمال اللجنة .

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