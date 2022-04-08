الحرس البلدي بنغازي يستمر في مراقبة ارتفاع أسعار الخضروات في المحال التجارية

بنغازي 08 أبريل 2022 (وال) _ أطلق جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي، بالتعاون مع جهاز الظواهر السلبية، أكبر حملة تفتيشية وضبط الأسعار على الأسواق المحلية والمحال التجارية داخل المدينة، و التي أنتجت عن ضبط مخالفات عديدة كارتفاع أسعار الخضروات والفواكه، وعدم التقييد بالسقوف السعرية .

وفي تصريح خاص _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال رئيس وحدة الإعلام بجهاز الحرس البلدي بنغازي ملازم أول (محمد

العبيدي) ان هذه أكبر حملة تفتيشية رقابية تشهدها المدينة منذ بداية شهر رمضان، مؤكداً أن المخالفات التي ارتكبها أصحاب هذه المحال، تنوعت بين متاجرة دون ترخيص، وعدم الالتزام بالسقوف السعرية.

وتابع العبيدي: أن الحملة شملت جميع الأسواق التجارية و أسواق الخضار و الفواكه، و المولات داخل مدينة بنغازي.

وأضاف العبيدي: أن القائمين على الحملة نفذوا القانون دون النظر إلى ملكية هذه المحلات أو شهرتها، وتحويلهم إلى تحقيق المركزي و اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشدد، على أنه لا مجال للتهاون مع المخالفين، وفي حالة عدم الالتزام يتم تطبيق الأنظمة والإجراءات القانونية المترتبة عليهم، مشيراً إلى أن الرقابة مستمرة على كافة المحال التجارية، والأسواق المحلية، مؤكداً أن رئيس جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي عقيد (فرج العقوري)، أصدر توجيهات بالعمل على تكثيف الأعمال الرقابية، وذلك للمحافظة على السقوف السعريه واتباع الإجراءات الرسمية والقانونية.

ولفت العبيدي إلى أنه تم إلحاق عناصر من كافة أقسام الفرع وإخضاعهم لدورات تدريبية لغايات التفتيش والرقابة، وحل الأزمات الاقتصادية , و ذلك لرفع من مستوى الأداء الأمثل داخل المدينة، مشيراً إلى أنه تم تكثيف الجولات الرقابية من 2- 3 جولات بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأكمل، أنه جرى تكليف متسوق خفي لمراقبة الأسواق، ومدى التزام التجار بالسقوف السعرية في بنغازي لافتاً إلى أن الحفاظ على أسعار السلع الأساسية في المدينة وجعلها في متناول اليد، هو الحجر الأساسي لدى وطننا العزيز.

“وأرجع أسباب ارتفاع معدل ارتفاع الأسعار في ليبيا إلى عدة أسباب خارجية وداخلية، أبرزها الظروف الدولية التي يمر بها العالم و التي تأثرت بها ليبيا كبقية دول العالم اجمع بالاضافه الى موجه الصقيع التي ضربت المزروعات في الفترة الأخيرة و وقف تصدير السلع الغذائية .

وأكد العبيدي: أن رئيس جهاز الحرس البلدي فرع بنغازي يقوم بجهود لاتخاذ قرارات ضبط الأسعار بالرقابة المكثفة، بتعاون كافة الأجهزة الأمنية، للحد من استغلال وجشع بعض التجار .

ودعا العبيدي المواطنين إلى رفع البلاغات عبر أرقام المتوفرة التي تعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الملاحظات، والتي يتم التعامل معها في حينه.

الجدير بالذكر أن أسواق الخضروات في مدينة بنغازي، وإجدابيا، ومناطق الغرب الليبي، شهدت منذ بداية شهر رمضان، ارتفاعاً كبيراً في أسعار الخضروات والفواكه، في السوق الرئيسي للخضروات “الفندق”، والمحال الأخرى، وسط مناشدات عدة من قبل المواطنين بضرورة تدخل جهاز الحرس البلدي، والجهات الأمنية لإنهاء معاناة المواطنين، لتطلق الأجهزة المختصة عدة حملات لإنهاء أزمة ارتفاع الأسعار بأغلبية المدن الليبية. (وال _ بنغازي) ف و

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