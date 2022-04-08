“الشنطي” يطالب الحكومة والصحة بتسديد مكافآت جميع العاملين فى مراكز العزل من أطقم طبية والطبية المساعدة

طالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس سليمان الشنطي في مراسلة وجهها إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية ووزير الصحة المكلف بإتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بتسديد مكافآت جميع العاملين فى مراكز العزل من أطقم طبية والطبية المساعدة.

حيث تابعت الهيئة في إطار الاختصاصات المنوطة بها وفق أحكام قانون انشائها رقم ( 20 ) لسنة 2013 م والمعدل بالقانون رقم ( 17 ) لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، موضوع الوقفة الاحتجاجية التي تمت من بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل والفلترة، أمام مقر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية ، الأربعاء الماضي السادس من أبريل الجاري.

وبمقابلة بعض منظمي الوقفة الاحتجاجية ومناقشتهم حول موضوع الاحتجاج تبين للهيئة أن أهم المطالب تتعلق بتأخر وزارة الصحة بصرف قيمة المكافآت المالية المقررة لهم منذ عدة أشهر، وعدم التزامها بالوعود المقدمة منها بهذا الشأن، مما ترتب عليه عزوف العاملين بمراكز العزل والفلترة عن العمل، الأمر الذي أضر بالمصلحة العامة وصحة المواطنين .

وأشار خلال مراسلته إلى أن المذكورين يمارسون أعمالهم بتلك المراكز من حيث استقبال المرضى وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية لهم بدون صرف مستحقاتهم المقررة لهم بموجب القانون ، وأن واجبهم الوطني يحتم عليهم الإستمرار في تأدية أعمالهم .

ذكر كذلك بأنه إلحاقا لمكاتباتهم السابقة والمناقشات التي تمت لحل هذه الإشكالية، فإن الأمر يتطلب -كل فيما يخصه- اتخاذ الإجراءات العاجلة والفورية بتسديد المكافآت المقررة للأطقم الطبية والطبية المساعدة العاملين بمراكز العزل والفلترة وفق اللوائح والتشريعات النافذة ، وذلك في أسرع وقت ممكن .

ويجدر بالذكر مطالبة الشنطي بالتقييد وموافاتهم بما يفيد التنفيذ خلال ثلاثة أيام من تاريخه .

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