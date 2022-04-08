أقرب مثال للحالة اللبنانية ليبيا ..هل شبح الإفلاس يقترب؟

أكد نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي نقلا عن وكالة رويترز العالمية للأنباء أن الدولة ومصرف لبنان مفلسان وأن الخسائر الناتجة عن عملية الإفلاس تلك ستوزع على الدولة ومصرف لبنان البنك المركزي والمصارف والمودعين.

وبحسب رويترز قال: الشامي للأسف الدولة مفلسة كما هو مصرف لبنان ونريد الخروج بنتيجة والخسارة حدثت بسبب السياسات المعمول بها منذ عقود وإذا لم نفعل شيئا فإن الخسارة ستكون كبيرة

ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق في هذه الجولة أو تلك وتركز المفاوضات حاليا على عدة محاور هي إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته وسياسة مالية متوازنة لخدمة الدين العام وإصلاح القطاع العام وإدارة الكهرباء وتوحيد سعر الصرف والسياسة النقدية ومعالجة التضخم بحسب وصف الوكالة.

وأشار الشامي إلى أن كي بي إم جي تقوم حاليا بمراجعة حسابات مصرف لبنان وأن البنك يقوم بجرد كميات الذهب التي بحوزته وقد بدأ بالفعل إجراءات الجرد .

كيف تتأثر ليبيا بالفلاس؟

قال صندوق النقد الدولي في تقرير له إن الموارد المحلية والنمو الإقتصادي قد يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي وسائل توليد الايرادات حيث يمكن الاستفادة منها لتحقيق مكاسب سياسية كما أن البنية التحتية النفطيةهدف العنف التنافسي في ليبيا.

وأكد صندوق النقد الدولي إن الانقسام بين فروع مصرف ليبيا المركزي يلعب دورا رئيسيا في تحديد التأثير على البلاد لأن مصرف ليبيا المركزي في طرابلسسعى لعزل نفسه عن مصرف ليبيا المركزي شرق البلاد نتيجة الديون وترك بنوك فروع الموجودة في شرق تفتقر للسيولة .

وتطرق صندوق النقد إلى أن بعد إفلاس لبنان خسر مصرف شمال أفريقيا بلبنان المملوك للمصرف الخارجي الليبي 99% وضياع ودائع مصرف ليبيا المركزي كما أن هناك تشابه كبير في الفساد في كل من ليبيا و لبنان وذلك وفقا لمؤشر الفساد الصادر عن المنظمة الشفافية الدولية .

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