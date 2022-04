مساع إيطالية لزيادة مشتريات الغاز من ليبيا

رجحت صحيفة “نورث افريكا بوست” أن تضاعف روما المشتريات من ليبيا بحلول عام 2024 كجزء من الجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتنويع مزيج الإمدادات بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت الصحيفة، إن وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو سينجولاني أشار إلى أن روما ستبرم، في الأسابيع المقبلة، أول صفقة لها للحصول على مزيد من الغاز من ليبيا وموردين آخرين، لتحل محل التدفقات الروسية.

وتخطط إيطاليا، وفقًا لــ “سينجولاني”، للحصول على 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من خطوط الأنابيب القادمة من الجزائر وليبيا وأذربيجان هذا العام.

المصدر: صحيفة نورث أفريكا بوست

