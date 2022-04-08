اقتصاد العالم المتأزم يدفع مصر للمطالبة بزيادة حصتها من إعمار ليبيا

كشفت مصادر حكومية مصرية عن التوصل إلى اتفاقات جديدة لزيادة حصة الشركات المصرية في إعادة الإعمار بليبيا، مضيفة أنه يتم العمل على وضع آليات خاصة بعمل الشركات في ليبيا.

وأوضحت المصادر لموقع “العربي الجديد” أن المطالب المصرية في ليبيا تتركز في معظمها على الحصول على حصة من عقود إعادة الإعمار، خاصةً أن القاهرة تعاني من أزمة اقتصادية ومالية بسبب تطورات المشهد العالمي.

وأشارت إلى أن تراجع الدور الروسي في ليبيا بسبب الحرب في أوكرانيا؛ منح الفرصة للأطراف الأخرى للتدخل في ليبيا بشكل أوسع، كما أن من مصلحة مصر تحقيق الاستقرار في الجارة الغربية، رغم أن ما تشهده ليبيا هو حالة من الهدوء الحذر.

جديرٌ بالذكر أن من أبرز الشركات المصرية في ليبيا، أوراسكوم للإنشاءات، حسن علام للإنشاءات، ورواد الهندسة الحديثة.

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