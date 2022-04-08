اقتصاد

أسعار الغذاء العالمية ترتفع بـ 13% في مارس الماضي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قفزت أسعار الغذاء في العالم إلى مستوى قياسي بنسبة 13% خلال مارس الماضي، إذ أربكت الحرب في الروسية الأوكرانية أسواق الحبوب والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” والذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالميًا 159,3 في المتوسط الشهر الماضي مقابل 141,4 بعد تعديل بالزيادة في فبراير، وسجل المؤشر قبل التعديل في فبراير 140,7، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

وأكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة “إيفاد”، في وقت سابق، أن الحرب في أوكرانيا تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 

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قناة 218 الليبية

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