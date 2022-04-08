أسعار الغذاء العالمية ترتفع بـ 13% في مارس الماضي

قفزت أسعار الغذاء في العالم إلى مستوى قياسي بنسبة 13% خلال مارس الماضي، إذ أربكت الحرب في الروسية الأوكرانية أسواق الحبوب والزيوت النباتية.

وسجل مؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” والذي يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالميًا 159,3 في المتوسط الشهر الماضي مقابل 141,4 بعد تعديل بالزيادة في فبراير، وسجل المؤشر قبل التعديل في فبراير 140,7، وهو رقم قياسي في ذلك الوقت.

وأكد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة “إيفاد”، في وقت سابق، أن الحرب في أوكرانيا تسببت بالفعل في ارتفاع أسعار الغذاء ونقص المحاصيل الأساسية في أجزاء من وسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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