خاص.. “الشنطي” يلزم الحويج والمنقوش بتأجيل الترشيحات المحالة للخارجية لشغل عدة وظائف

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على نسخة حصرية من مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية طرابلس إلى وزيري الاقتصاد والخارجية .

تضمنت المراسلة وجود عدداً من الشكاوي بخصوص ترشيحات وزارة الاقتصاد لشغل وظيفة ملحق تجاري ومستشار تجاري بالمخالفة للأسس والضوابط ، ملزماً إياهم بتأجيل الترشيحات الصادرة والمحالة للخارجية إلى حين الإنتهاء من بحث موضوع الشكاوي.

وكانت صحيفة صدى الاقتصادية قد نشرت حصرياً مراسلة مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الاقتصاد إلى مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية وذلك بخصوص قرار المجلس الرئاسي باعتماد الوظائف بالملاك الوظيفي للسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج.

وقد تبين ومن خلال متابعة الموضوع استكمال إجراءات بعض الموفدين لتولي وظيفة ملحق تجاري من طرفه بدون الرجوع للإدارة المختصة بوزارة الاقتصاد باستكمال الإجراءات وتسليم ما في عهدتهم بحسب المراسلة.

كما طالبه بإحالة كشف بالأسماء التي صدر لهم القرار مع عدم استكمال إجراءاتهم المالية إلى حين العودة لإدارة الشؤون الإدارية والمالية .

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