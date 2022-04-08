وزير إيطالي: إيطاليا تسعى للحصول على مزيد من الغاز من ليبيا

قال وزير الانتقال البيئي الإيطالي “روبرتو سينجولاني” إن بلاده تخطط للحصول على 10 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز من خطوط الأنابيب من الجزائر وليبيا وأذربيجان خلال هذا العام.

وأضاف “سينجولاني” بحسب مانقلت عنه صحيفة “نورث افريكا بوست” المغربية الناطقة بالإنجليزية، إن بلاده ترجح إبرام أول صفقة لها للحصول على مزيد من الغاز من ليبيا وموردين آخرين، لتحل محل التدفقات الروسية في الأسابيع المقبلة.

وتابع “سينجولاني” قائلاً، إنه من المتوقع أن تضاعف روما المشتريات من ليبيا بحلول عام 2024 كجزء من الجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتنويع مزيج الإمدادات بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

يشار إلى أن روسيا تزود إيطاليا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز، ولا يمثل الغاز الليبي إلا 2.5٪ فقط من إجمالي الطلب اليومي لإيطاليا.