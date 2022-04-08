“صنع الله” : هذا مابلغته ديون المؤسسة .. وعدد من الشركات لم تستلم مرتباتها لأشهر

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط”مصطفى صنع الله” أثناء اجتماعه مع هيئات المراقبة: بلغ الديْن العام للمؤسسة الوطنية 6.5 مليار حتى الآن حسب ما أعلنت الإدارة المالية بالمؤسسة، وبعض الشركات عجزت عن توفير المرتبات لأربعة وخمسة أشهر، والشركات الخدمية تحتاج لوحدها أكثر من 250 مليون دولار.

وأضاف بالقول: دورنا حماية قطاع النفط من الانهيار الكامل، وهو جزء من المال العام الذي ينبغي الحفاظ عليه؛ ويجب ألّا تخرج أي معاملة دون إذن إدارة المراجعة الداخلية، والتي لم يتم التوقيع عليها من قبل الإدارة تُعد باطلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية