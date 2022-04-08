صنع الله: دورنا حماية قطاع النفط من الانهيار الكامل

أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، أن دور المؤسسة يقوم على حماية قطاع النفط من الانهيار الكامل، مشيراً إلى تجاوز الالتزامات المالية على المؤسسة حاجز 6.5 مليارات دولار، وفق تقديرات إدارة المالية، بالإضافة لديون داخلية على الشركات جعلتها عاجزة عن دفع مرتباتها لأشهر.

وشدد صنع الله خلال اجتماعه مع هيئات المراقبة الداخلية للشركات بالمؤسسة، الخميس، أن أي معاملة لا تُوقّع عليها المراجعة الداخلية وهيئات المراقبة داخل المؤسسة تُعد باطلة بطلاناً مطلقاً، وهي جزء من متطلبات الشفافية والحوكمة، داعياً هيئات المراقبة للاستفادة من الصلاحيات القانونية الواسعة لوقف الفساد ومراجعة العقود من التعدي والمخالفة.

وأضاف صنع الله أن الوقت الحالي يفرض مضاعفة الجهد واستدامة الإنتاج، ومنع الحوادث بأقل تكلفة ممكنة، مجدداً تأكيده على وقف أي قرار مخالف للقانون في المؤسسة النفطية.

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