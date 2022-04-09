المصرف المركزي يشارك في اجتماعات الهيئات المالية العربية

شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، الخميس، في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية الذي تحتضنها مدينة جدة السعودية رفقة الوفد المرافق له.

وحضر الكبير اجتماعَي مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، كما أجرى تزامناً مع الاجتماعات لقاءات ثنائية مع عدد من محافظي البنوك المركزية والمديرين التنفيذيين لمؤسسات مالية عربية.

وتهدف الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لاستعراض نتائج أعمال المؤسسات للعام الماضي، وتقييم ما أنجز، واستشراف الآفاق المستقبلية لتعزيز دور المؤسسات في تقوية أواصر التعاون بين البلدان العربية

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