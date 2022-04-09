الأمم المتحدة: التداعيات الاقتصادية لكورونا ضاعفت عدد الجائعين غرب أفريقيا

أكد المستشار الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أولو سيب المستشار تضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في منطقة غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى خلال الفترة ما بين عامي 2019 و2022 بسبب التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية.

وقال أولي سيب في بيان صحافي إن 43 مليون إنسان في غرب أفريقيا وأفريقيا الوسطى يعانون من الجوع من أصل 381 مليون إنسان يعيشون في المنطقة؛ بسبب انعدام الأمن الغذائي في بلدانهم، من بينهم ستة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية.

وأشار إلى أن تقديرات برنامج الأغذية العالمي أكدت عدم كفاية مخزونات الغذاء للبلدان الـ 15 الموجودة في منطقة غرب أفريقيا حتى موسم الحصاد الذي سيكون في سبتمبر القادم.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية ساهمت في وقف إمدادات الحبوب لعدد كبير من الدول الأفريقية التي تعتمد في سد حاجاتها على الحبوب الأوكرانية.

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