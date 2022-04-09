كم نصاب المال الواجب فيه الزكاة 2022 في ليبيا وكيفية حسابها.. صندوق الزكاة يجيب

أعلن صندوق الزكاة الليبي عن نصاب زكاة المال في ليبيا، حيث كشف عن نصاب جديد لزكاة المال لمن تجمع عنده على مدار عام وجب عليه اخراج زكاة ماله.

وبحسب صندوق الزكاة فإن النصاب الجديد لعام 1443 هجري 2022 ميلادي بلغ 25,046 خمسة وعشرون ألفا وستة واربعون دينار ليبي.

وقال المكتب الإعلامي بديوان صندوق الزكاة الليبي أن نصاب زكاة المال 25,046 دينار ليبي، وكذا نصاب زكاة الذهب 25,046 دينار ليبي حسب منشور له على صفحته الرسمية في موقع فيس بوك.

وبحسب الصندق فإن نصاب زكاة المال هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة شرط أن يحُول عليه حَوْل (أي مرور سنة قمرية).

كيفية حساب زكاة المال في ليبيا

من يمتلك مبلغ يبدأ من 25046 ألف دينار فما فوق وحال عليه الحول ( أي مضى عليه سنة كاملة ) تخرج عنه زكاة المال كالأتي : 25046 × 0.025=626.15 دينار، وعلى هذا القياس اذا كانت الاموال اكثر يتم تغيير المبلغ وضربه في 0.025 لحساب زكاة الأموال .