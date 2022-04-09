المصرف المركزي يرسل 27,5 مليون دينار لمصارف أوباري

أكد مراسل قنوات “218” في منطقة أوباري وصول سيولة نقدية بقيمة 27,5 مليون دينار، أرسلها المصرف المركزي إلى مصارف المنطقة.

وقال المصدر ذاته إن القيمة توزعت على 3 فروع مصرفية هي: مصرف الجمهورية الذي بلغت مخصصاته 10 ملايين دينار، والمصرف التجاري الوطني الذي حصل على 10 ملايين دينار، في حين كان نصيب مصرف شمال أفريقيا 7,5 ملايين دينار ليبي.

وأشار إلى أن إدارة فروع المصارف أبقت على مستويات سقوف السحب السابقة والتي تراوحت ما بين 2,000 و5,000 دينار للشخص الواحد.

وأوضح أن إدارة فرعي مصرف الصحاري في بنت بيه والغريقة لم تتسلم أي مخصصات، مؤكدًا توفر السيولة لديهم مقابل إيداعات التجار الراغبين في الحصول على النقد الأجنبي الذين يقومون بإيداعه بالعملة المحلية.

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