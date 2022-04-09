وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية يؤكد على ضرورة توفير جميع الإمكانيات للموظفين بمحطة طبرق الغازية

توجه نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب ” علي القطراني “، رفقة ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة ” عوض البدري ” ووزير الاشغال العامة ” نصر شرح البال “، بزيارة تفقدية لمشروع ( محطة طبرق الغازية الاستعجالي بقدرة إنتاجية 740 ميجاوات )

كما أصدر نائب رئيس الحكومة الليبية تعليماته بضرورة الإسراع بربط الوحدة الأولى بقدرة 185 ميجاوات على الشبكة العامة بأقصى تقدير نهاية شهر مايو القادم، حتى تُسهم بشكل كبير في إستقرار الشبكة قبل دخول فصل الصيف والتقليل من طرح الأحمال .

حيث تفقد الوزراء مرافق المحطة التي تنفذها شركة ميتكا ( METKA ) وإشراف الاستشاري (اسيسكو) واستمعوا إلى شرح مفصل من مدير دائرة مشروعات الإنتاج بالشركة العامة للكهرباء عن مراحل تنفيذ الاعمال في المحطة.

وفي ختام الجولة أكد وزير الكهرباء والطاقات المتجددة “عوض البدري” على ضرورة توفير جميع الإمكانيات للموظفين بالمحطة، وإنهاء كافة العراقيل والمشاكل حتى يتم الإنتهاء من المشروع حسب الخطة الموضوعة وجدولها الزمني المحدد.

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