“الكيلاني” توقع اتفاقية تعاون مشترك مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي

قامت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” بتوقيع اتفاقية تعاون مشترك، مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي”.

حيث يتضمن اتفاق التعاون المشترك تقديم الاستشارات الفنية، وكذلك المشاركة في المشاريع ذات العلاقه بين الطرفين مثل دعم الأسر المنتجة من خلال برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمشاريع المتناهية الصغر وبرامج الحماية الاجتماعية للأسر ذات الدخل المحدود وغيرها من شرائح المجتمع وتنسيق وتنظيم الفعاليات العلمية والثقافية .

كما يتضمن الاتفاق أيضاً تشكيل فرق عمل فنية مشتركة بين الوزارة والمجلس للعمل على القضايا محل الاهتمام سواء على جميع المستويات.

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