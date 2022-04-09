ميناء بنغازي يستقبل أكثر من 980 سيارة قادمة من السوق الكورية

وصلت إلى ميناء بنغازي باخرة السيارات ” يونغ شين ” التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا”، وبحسب إدارة الميناء، فقد باشرت الفرق الفنية في تفريغ حمولة الباخرة المقدرة بنحو 988 سيارة قادمة من السوق الكورية لصالح القطاع الخاص.

ومن المنتظر أن تصل خلال أيام إلى مينائي بنغازي ومصراتة، باخرة السيارات “سيلفر كوين”، وعلى متنها عدد من المركبات المستوردة من السوق الأوروبية.

وكانت الباخرة “أولغا” التابعة للوكيل الملاحي شركة “مديترينيان”، قد وصلت إلى مرفأ بنغازي قبل أيام، وعلى متنها 133 حاوية سلع متنوع.

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